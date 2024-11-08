08 ноября, 13:45Новости
Новости часа: Москва поддерживает бизнес при выходе на рынки дружественных стран
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные предприниматели получают поддержку от города при выходе на рынки дружественных стран. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 2 тысяч лабораторий и мастерских столичных колледжей обновят до конца 2027 года, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По прогнозам синоптиков, до 7 градусов тепла и небольшие дожди ожидаются в Москве 8 ноября.