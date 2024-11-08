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Новости

Новости

08 ноября, 13:45

Новости

Новости часа: Москва поддерживает бизнес при выходе на рынки дружественных стран

Новости часа: Москва поддерживает бизнес при выходе на рынки дружественных стран

Сергей Собянин открыл новое здание ОВД по Тверскому району

Новости часа: мэр Москвы открыл новое здание ОВД по Тверскому району

Мэр Москвы открыл новое здание ОВД по Тверскому району

Собянин назвал ключевые направления поддерживаемого экспорта товаров из Москвы

Сергей Собянин рассказал об исторических объектах городского хозяйства Москвы

Собянин принял решение о комплексном развитии 6 участков в разных районах Москвы

Новости часа: в Москве построят более 80 промышленных и логистических объектов

Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Новости часа: 158 тысяч рабочих мест за 5 лет появятся в Москве в рамках спецпрограммы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные предприниматели получают поддержку от города при выходе на рынки дружественных стран. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 2 тысяч лабораторий и мастерских столичных колледжей обновят до конца 2027 года, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По прогнозам синоптиков, до 7 градусов тепла и небольшие дожди ожидаются в Москве 8 ноября.

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