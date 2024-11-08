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08 ноября, 12:15

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Мэр Москвы открыл новое здание ОВД по Тверскому району

Мэр Москвы открыл новое здание ОВД по Тверскому району

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Москва готовится ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Сергей Собянин открыл новое здание ОВД по Тверскому району. За 2 года для сотрудников построили здание по индивидуальному проекту. Оно расположено на Краснопролетарской улице.

Мэр поблагодарил сотрудников ОВД за то, что они каждый день своим трудом и профессиональным отношением обеспечивают безопасность горожан, борются с преступностью, рискуя жизнью и здоровьем.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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