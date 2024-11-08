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08 ноября, 09:00

Новости

Сергей Собянин рассказал об исторических объектах городского хозяйства Москвы

Сергей Собянин рассказал об исторических объектах городского хозяйства Москвы

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В Москве бережно сохраняют исторические объекты городского хозяйства. О самых знаковых сооружениях в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Один из таких объектов – "Шлюз на реке Яузе". Он был построен 80 лет назад и входит в состав Сыромятнического гидроузла. Специалисты внимательно следят за состоянием шлюза и плотины и поддерживают системы в работоспособном состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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