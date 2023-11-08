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08 ноября, 17:15

Культура

Собянин: городскому проекту "Московское кино в школе" исполнилось пять лет

Собянин: городскому проекту "Московское кино в школе" исполнилось пять лет

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Проекту "Московское кино в школе" исполнилось пять лет. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, за это время свыше 180 тысяч школьников и студентов колледжей посмотрели более 65 отечественных фильмов. Среди них – "Петр Первый", "Броненосец Потемкин", "Я шагаю по Москве" и многие другие картины.

Киноафишу формируют сами москвичи с помощью онлайн-голосования на весь учебный год. Также ребятам рассказывают, как создавалась картина. После просмотра фильм с ними обсуждают педагоги и родители.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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