Новости часа: Собянин сообщил, как "Московское кино в школе" приобщает детей к искусству

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 180 тысяч учащихся посмотрели отечественные фильмы в рамках проекта "Московское кино в школе". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Еще один маршрут на юго-востоке столицы станет электробусным с 11 ноября. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Похолодание начнется в Москве в середине ноября, а снежный покров появится только в конце месяца. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.