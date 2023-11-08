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08 ноября, 17:15

Общество

Новости часа: Собянин сообщил, как "Московское кино в школе" приобщает детей к искусству

Новости часа: Собянин сообщил, как "Московское кино в школе" приобщает детей к искусству

Цифровую модель планирования Москвы рассчитывают создать до конца 2024 года – Собянин

Новости часа: около 15 млн кв м недвижимости вводят в Москве ежегодно

Новости часа: Собянин рассказал об обработке лучевых исследований с помощью ИИ

Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов

Новости часа: музей под открытым небом на Красной площади посетили 254 тыс человек

Цифровую модель планирования Москвы хотят создать до конца 2024 года – Собянин

Собянин рассказал об итогах работы музея под открытым небом на Красной площади

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги благоустройства Москвы в 2023 году

Новости часа: пассажиры скачали приложение "Метро Москвы" более 10 млн раз

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 180 тысяч учащихся посмотрели отечественные фильмы в рамках проекта "Московское кино в школе". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Еще один маршрут на юго-востоке столицы станет электробусным с 11 ноября. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Похолодание начнется в Москве в середине ноября, а снежный покров появится только в конце месяца. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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