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08 ноября, 15:30

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Новости часа: Собянин рассказал об обработке лучевых исследований с помощью ИИ

Новости часа: Собянин рассказал об обработке лучевых исследований с помощью ИИ

Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов

Новости часа: музей под открытым небом на Красной площади посетили 254 тыс человек

Цифровую модель планирования Москвы хотят создать до конца 2024 года – Собянин

Собянин рассказал об итогах работы музея под открытым небом на Красной площади

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги благоустройства Москвы в 2023 году

Новости часа: пассажиры скачали приложение "Метро Москвы" более 10 млн раз

Собянин: благоустроили более 2 тыс дворов, парков и общественных территорий

Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов

Доходному дому Абрикосова вернули исторический облик — Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обработка лучевых исследований с помощью ИИ дает правильную диагностику до 96–98%. Об этом рассказал Сергей Собянин

Почти 20 километров дорог построят для соединения Мнёвниковской поймы и Северо-Западной хорды. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В Москве установят стотысячный домовой указатель. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

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