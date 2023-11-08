Новости часа: Собянин рассказал об обработке лучевых исследований с помощью ИИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обработка лучевых исследований с помощью ИИ дает правильную диагностику до 96–98%. Об этом рассказал Сергей Собянин

Почти 20 километров дорог построят для соединения Мнёвниковской поймы и Северо-Западной хорды. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В Москве установят стотысячный домовой указатель. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.