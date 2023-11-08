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08 ноября, 14:45

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Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов

Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов

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Порядка 500 миллионов маршрутов построили пользователи приложения "Метро Москвы" с момента его запуска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Само приложение скачали более 10 миллионов раз. Для пассажиров это простой и удобный помощник, отметил мэр. С помощью "Метро Москвы" можно управлять картой "Тройка", выбрать более свободные вагоны в режиме онлайн.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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