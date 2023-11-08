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08 ноября, 14:30

Общество

Новости часа: музей под открытым небом на Красной площади посетили 254 тыс человек

Новости часа: музей под открытым небом на Красной площади посетили 254 тыс человек

Цифровую модель планирования Москвы хотят создать до конца 2024 года – Собянин

Собянин рассказал об итогах работы музея под открытым небом на Красной площади

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги благоустройства Москвы в 2023 году

Новости часа: пассажиры скачали приложение "Метро Москвы" более 10 млн раз

Собянин: благоустроили более 2 тыс дворов, парков и общественных территорий

Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов

Доходному дому Абрикосова вернули исторический облик — Собянин

Собянин: Москва – мировой лидер по темпам улучшения городской среды

Собянин утвердил развитие нежилых территорий в трех районах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Музей под открытым небом на Красной площади посетили 254 тысячи человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 2 тысяч экстренных операций провели во Флагманском центре ГКБ № 15 имени Филатова за два месяца работы. Таковы данные столичных властей.

Дефицит солнечного света зафиксировали в Москве по итогам октября. Солнце в октябре в Москве светило на 37 часов меньше нормы, отметили синоптики.

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