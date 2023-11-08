08 ноября, 14:30Общество
Новости часа: музей под открытым небом на Красной площади посетили 254 тыс человек
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Музей под открытым небом на Красной площади посетили 254 тысячи человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 2 тысяч экстренных операций провели во Флагманском центре ГКБ № 15 имени Филатова за два месяца работы. Таковы данные столичных властей.
Дефицит солнечного света зафиксировали в Москве по итогам октября. Солнце в октябре в Москве светило на 37 часов меньше нормы, отметили синоптики.