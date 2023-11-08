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08 ноября, 13:45

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Собянин рассказал об итогах работы музея под открытым небом на Красной площади

Собянин рассказал об итогах работы музея под открытым небом на Красной площади

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Музей под открытым небом на Красной площади, посвященный 82-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года, за три дня работы посетили 254 тысячи человек. Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин.

Выставка проходила с 5 по 7 ноября. В этом году главной темой экспозиции стала повседневная жизнь Москвы в самые трудные месяцы начала войны.

Мэр поблагодарил артистов, волонтеров и всех, кто организовал выставку, хранящую память о самых трагических и героических днях в истории Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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