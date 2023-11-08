Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября, 12:00

Город

Новости часа: пассажиры скачали приложение "Метро Москвы" более 10 млн раз

Новости часа: пассажиры скачали приложение "Метро Москвы" более 10 млн раз

Собянин: благоустроили более 2 тыс дворов, парков и общественных территорий

Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов

Доходному дому Абрикосова вернули исторический облик — Собянин

Собянин: Москва – мировой лидер по темпам улучшения городской среды

Собянин утвердил развитие нежилых территорий в трех районах Москвы

Новости часа: Собянин сообщил о появлении трех новых комфортных кварталов

Мэр Москвы рассказал о новой программе ВДНХ к форуму "Россия"

Собянин утвердил развитие нежилых территорий в трех районах Москвы

Собянин: павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Приложение "Метро Москвы" скачали более 10 миллионов раз. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жилье, школы и детсады построят в районе Тропарево-Никулино при реорганизации трех участков. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

В центре госуслуг "Мои документы" района Южное Тушино начался капитальный ремонт. Это данные департамента капремонта.

Читайте также
мэр МосквыгородметровидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика