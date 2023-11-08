Новости часа: пассажиры скачали приложение "Метро Москвы" более 10 млн раз

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Приложение "Метро Москвы" скачали более 10 миллионов раз. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жилье, школы и детсады построят в районе Тропарево-Никулино при реорганизации трех участков. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

В центре госуслуг "Мои документы" района Южное Тушино начался капитальный ремонт. Это данные департамента капремонта.