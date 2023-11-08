08 ноября, 11:15Транспорт
Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов
500 миллионов маршрутов построили пользователи приложения "Метро Москвы" с момента его запуска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
Известно, что программу скачали уже более десяти миллионов раз. Для пассажиров это простой и удобный помощник, отметил мэр.
Кроме того, функции постоянно добавляются в приложении. Например, в этом году заработала заморозка годового проездного. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.