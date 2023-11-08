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08 ноября, 11:15

Транспорт

Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов

Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов

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500 миллионов маршрутов построили пользователи приложения "Метро Москвы" с момента его запуска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Известно, что программу скачали уже более десяти миллионов раз. Для пассажиров это простой и удобный помощник, отметил мэр.

Кроме того, функции постоянно добавляются в приложении. Например, в этом году заработала заморозка годового проездного. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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