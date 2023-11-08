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08 ноября, 08:00

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Собянин: Москва – мировой лидер по темпам улучшения городской среды

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Москва стала лидером по качеству городской среды среди российских городов и заняла первое место в мире по темпам благоустройства. Итоги реализации соответствующих проектов подвел на официальном сайте мэрии Сергей Собянин.

Мэр отметил, что благоустройство является важнейшей частью всех городских программ. Речь не только о том, чтобы сделать город красивее и комфортнее. Как отметил градоначальник, благоустройство помогает решать транспортные проблемы и улучшают экологическую обстановку.

Подводя итоги, Сергей Собянин поручил разработать планы благоустройства на 2024 год и среднесрочную перспективу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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