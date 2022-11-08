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Новости

08 ноября, 17:30

Общество

Новости часа: в Москве завершили основное благоустройство участка Ленинского проспекта

Новости часа: в Москве завершили основное благоустройство участка Ленинского проспекта

Собянин заявил о завершении основных работ по благоустройству на Ленинском проспекте

Собянин сообщил о создании транспортно-логистического центра "Южный порт" в Печатниках

Новости часа: Путин призвал не ослаблять внимание к коронавирусной инфекции

Участок Калужско-Рижской линии метро откроют досрочно

Собянин сообщил о досрочном открытии участка Калужско-Рижской линии метро

Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной военного парада на Красной площади

Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной парада 1941 года на Красной площади

Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Станция Очаково будущего МЦД-4 готова на 75% – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве завершили основное благоустройство участка Ленинского проспекта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В столице нет дефицита антибиотиков на основе амоксициллина. Об этом заявил Депздрав.

Москвичей в вечерний час пик просят пересесть на общественный транспорт. Обещают заторы до 8 баллов, рассказали в Дептрансе.

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