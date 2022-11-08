Новости часа: в Москве завершили основное благоустройство участка Ленинского проспекта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве завершили основное благоустройство участка Ленинского проспекта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В столице нет дефицита антибиотиков на основе амоксициллина. Об этом заявил Депздрав.

Москвичей в вечерний час пик просят пересесть на общественный транспорт. Обещают заторы до 8 баллов, рассказали в Дептрансе.