Собянин заявил о завершении основных работ по благоустройству на Ленинском проспекте

Основные работы по благоустройству на участке Ленинского проспекта, от проезда Апакова до Университетского проспекта, завершились. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграмм-канале.

Были расширены тротуары и сделана новая пешеходная зона от метро "Ленинский проспект" до улицы Вавилова. Также убрали под землю провода для улучшения внешнего вида магистрали.

В скверах на улицах Академика Петровского и Академика Зелинского обновили тротуары, сделали современное освещение. Для пассажиров установили 27 остановок с зарядками и табло. Еще обустроили девять детских и пять спортплощадок.

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