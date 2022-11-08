Собянин сообщил о создании транспортно-логистического центра "Южный порт" в Печатниках

В Москве построят новый транспортно-логистический центр "Южный порт". Соответствующее соглашение заключат с РЖД, Московским автомобильным заводом "Москвич" и "КамАЗом". Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Центр будет располагаться в Печатниках. Сначала там построят контейнерную и универсальную площадки для тяжеловесных грузов, затем возведут складской комплекс. После открытия основную загрузку обеспечит "Москвич". Сборку автомобилей на заводе планируют возобновить до конца текущего года.

С выходом на полную мощность центр сможет обрабатывать более 5,5 миллиона тонн грузов в год для различных предприятий столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.