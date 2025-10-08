Форма поиска по сайту

08 октября, 15:15

Сергей Собянин рассказал о завершении сезона благоустройства в Москве

Сезон благоустройства в Москве подходит к концу, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Всего в 2025 году в столице обновили более 3 000 дорог, парков и дворов.

Среди завершенных проектов – парк "Дубрава" в Куркине. Здесь провели работу по очистке пруда, сделали дополнительные настилы. На водной глади пруда сделали домик для водоплавающих птиц, провели дополнительные дорожки на территории парка и обновили общую инфраструктуру.

