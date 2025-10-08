Собянин поздравил работников допобразования с профессиональным праздником

Работники дополнительного образования отмечают профессиональный праздник 8 октября. Сергей Собянин поздравил их на своей странице в мессенджере MAX.

Мэр рассказал, что в сфере дополнительного образования заняты тысячи московских педагогов. Например, ученики руководителя творческих объединений Дома детского творчества на Таганке Евгении Кузнецовой стали победителями всероссийских конкурсов. Педагог по шахматам Владимир Уманский вырастил трех международных гроссмейстеров. Воспитанники лидера турклуба "Гольфстрим" Анастасии Алюниной постоянно занимают первые места на соревнованиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.