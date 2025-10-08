08 октября, 09:45Мэр Москвы
Собянин рассказал, как Москва помогает людям с ментальными особенностями
123 молодых человека с ментальными особенностями переехали в свое жилье и живут самостоятельно после обучения по программе сопровождаемого проживания, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Например, в центре "Гурьевский" оборудовали 34 тренировочные квартиры.
Там молодые люди приобретают бытовые навыки, учатся планировать бюджет и ориентироваться в городе. Для каждого составляют индивидуальный маршрут поддержки. Всего в Центре проживают более 150 воспитанников.
