08 октября, 09:45

Собянин рассказал, как Москва помогает людям с ментальными особенностями

Собянин рассказал, как Москва помогает людям с ментальными особенностями

123 молодых человека с ментальными особенностями переехали в свое жилье и живут самостоятельно после обучения по программе сопровождаемого проживания, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Например, в центре "Гурьевский" оборудовали 34 тренировочные квартиры.

Там молодые люди приобретают бытовые навыки, учатся планировать бюджет и ориентироваться в городе. Для каждого составляют индивидуальный маршрут поддержки. Всего в Центре проживают более 150 воспитанников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

