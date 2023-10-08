Сергей Собянин рассказал, почему горожанам нравится МЦД

270 тысяч поездок в день совершают москвичи по городу благодаря центральным диаметрам. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, людям нравятся МЦД с их тактовым расписанием, удобной билетной системой и бесплатными пересадками на метро. А новые комфортные городские вокзалы позволяют строить сложные маршруты.

Один из них, например, находится в Марьиной Роще. Он объединил БКЛ, Люблинско-Дмитровскую линию, D2 и D4. На соединительной линии D4 открылись сразу три новые станции: Поклонная, Тестовская и Кутузовская, с которых можно пересесть на метро, МЦК и МЦД.

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