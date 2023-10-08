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08 октября, 07:15

Транспорт

Собянин: новые речные маршруты позволяют пассажирам экономить время в пути

Собянин: новые речные маршруты позволяют пассажирам экономить время в пути

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Москвичи совершили более 11 тысяч поездок по новому речному маршруту ЗИЛ – Печатники за первую неделю. Электросуда выполнили свыше 350 рейсов, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На данный момент на новом маршруте шесть остановок, но постепенно будут открываться новые причалы. Благодаря речным трамваям пассажиры могут сэкономить 30–40 минут пути и добраться до нужного места быстрее, чем на автомобиле или другом общественном транспорте.

Все электросуда – новые и комфортные, отметил мэр. Речные маршруты являются частью системы Московского транспорта, а для пассажиров с билетом "Единый" стоимость поездки входит в абонемент.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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