Собянин рассказал о проектах благоустройства в Тверском и Таганском районах

15:45
Сергей Собянин рассказал о программе создания качественной городской среды "Мой район – 2021". В своем личном блоге мэр подвел итоги благоустройства территорий Тверского и Таганского районов Центрального округа столицы.
Многие площади, набережные, парки, скверы, дворы сильно изменились. В Тверском районе благоустроили территорию рядом с Дворцом творчества для детей и молодежи на Миуссах.
В Таганском районе привели в порядок сквер у Спасо-Андроникова монастыря, пользующийся популярностью среди жителей и гостей исторической Рогожской слободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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