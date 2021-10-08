Собянин рассказал о проектах благоустройства в Тверском и Таганском районах

Сергей Собянин рассказал о программе создания качественной городской среды "Мой район – 2021". В своем личном блоге мэр подвел итоги благоустройства территорий Тверского и Таганского районов Центрального округа столицы.

Многие площади, набережные, парки, скверы, дворы сильно изменились. В Тверском районе благоустроили территорию рядом с Дворцом творчества для детей и молодежи на Миуссах.

В Таганском районе привели в порядок сквер у Спасо-Андроникова монастыря, пользующийся популярностью среди жителей и гостей исторической Рогожской слободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.