Собянин навестил в больнице пострадавшего в результате нападения хулиганов в метро

Сергей Собянин посетил в больнице Романа Ковалева, заступившегося за девушку в метро. Мэр поблагодарил парня за поступок и поручил руководству метро выделить Роману помощь в размере двух миллионов рублей.

4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции столичного метро "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.