08 сентября, 19:30Мэр Москвы
Собянин: парк и зал "Зарядье" стали главными культурными площадками Москвы
Уникальному ландшафтному парку "Зарядье" исполнилось 8 лет, а концертному залу – 7. За эти годы они стали главными культурными площадками Москвы. Об этом Сергей Собянин написал в мессенджере MAX.
Там установлен один из крупнейших органов Европы, представлены все природные зоны России, работает флорариум и арт-проекты в "Паркинг Галерее". Концерты и постановки проходят и под открытым небом.
