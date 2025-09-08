Собянин: парк и зал "Зарядье" стали главными культурными площадками Москвы

Уникальному ландшафтному парку "Зарядье" исполнилось 8 лет, а концертному залу – 7. За эти годы они стали главными культурными площадками Москвы. Об этом Сергей Собянин написал в мессенджере MAX.

Там установлен один из крупнейших органов Европы, представлены все природные зоны России, работает флорариум и арт-проекты в "Паркинг Галерее". Концерты и постановки проходят и под открытым небом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.