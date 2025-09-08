Собянин: роботическая хирургия существенно расширяет возможности хирургов

Роботическая хирургия существенно расширяет возможности хирургов, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ. По его словам, за 7 месяцев этого года в столичных клиниках провели более 2 тысяч роботизированных операций.

Мэр отметил, что возможности хирургов расширяют вмешательства за счет ювелирной точности и минимальной травматичности. Пациенты после таких операций восстанавливаются и возвращаются к привычной жизни гораздо быстрее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.