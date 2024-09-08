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08 сентября, 23:30

Новости

Новости часа: около 300 кибератак совершено на систему электронного голосования в Москве

Новости часа: около 300 кибератак совершено на систему электронного голосования в Москве

Сергей Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах

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Собянин рассказал о строительстве велопешеходного моста через Нагатинский затон

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Собянин сообщил о планах обновить еще три московских парка

Новости часа: Собянин рассказал об открытии первого участка Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 300 кибератак совершено на систему электронного голосования в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Также стало известно, что выборы прошли без серьезных нарушений. Об этом заявили в МВД России.

В свою очередь председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что ДЭГ завоевывает большую популярность.

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