Новости часа: около 300 кибератак совершено на систему электронного голосования в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 300 кибератак совершено на систему электронного голосования в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Также стало известно, что выборы прошли без серьезных нарушений. Об этом заявили в МВД России.

В свою очередь председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что ДЭГ завоевывает большую популярность.