Собянин: 55 корпусов разнопрофильных больниц построили в Москве с 2011 года

55 корпусов разнопрофильных больниц построили в Москве с 2011 года, рассказал Сергей Собянин. Их возвели в городских, федеральных и частных учреждениях.

Новые корпуса появились в клиническом центре в Коммунарке, комплексе имени Логинова и инфекционной клинической больнице № 1. Также в прошлом году в крупнейших многопрофильных больницах открыли четыре флагманских центра, в которых пациентам оказывают экстренную помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.