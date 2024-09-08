Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 14:15

Новости

Собянин: 55 корпусов разнопрофильных больниц построили в Москве с 2011 года

Собянин: 55 корпусов разнопрофильных больниц построили в Москве с 2011 года

Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Луганску

Собянин: московские коммунальщики оказывают помощь в восстановлении Луганска

Собянин сообщил о планах обновить еще три московских парка

Новости часа: Собянин рассказал об открытии первого участка Троицкой линии метро

Путин и Собянин открыли первый участок Троицкой линии метро

Президент России и мэр Москвы торжественно открыли кинопарк "Москино"

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса Бауманки

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли московский кинокластер

Путин и Собянин открыли новый кампус МГТУ имени Баумана

55 корпусов разнопрофильных больниц построили в Москве с 2011 года, рассказал Сергей Собянин. Их возвели в городских, федеральных и частных учреждениях.

Новые корпуса появились в клиническом центре в Коммунарке, комплексе имени Логинова и инфекционной клинической больнице № 1. Также в прошлом году в крупнейших многопрофильных больницах открыли четыре флагманских центра, в которых пациентам оказывают экстренную помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинавидеоЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика