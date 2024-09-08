Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Луганску

В этому году Луганск отмечает свое 229-летие. Сергей Собянин поздравил горожан с годовщиной и рассказал о том, как столица помогает побратиму. Например, московские специалисты провели капитальный ремонт школы № 51 и благоустройство прилегающей территории.

Помимо этого, в рамках соглашения между правительствами Москвы и ЛНР столичные строители и инженеры приводят в порядок инженерные сети и общественные пространства, ремонтируют крыши многоквартирных домов, фасады и внутреннюю отделку городских поликлиник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.