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08 сентября, 11:30

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Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Луганску

Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Луганску

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В этому году Луганск отмечает свое 229-летие. Сергей Собянин поздравил горожан с годовщиной и рассказал о том, как столица помогает побратиму. Например, московские специалисты провели капитальный ремонт школы № 51 и благоустройство прилегающей территории.

Помимо этого, в рамках соглашения между правительствами Москвы и ЛНР столичные строители и инженеры приводят в порядок инженерные сети и общественные пространства, ремонтируют крыши многоквартирных домов, фасады и внутреннюю отделку городских поликлиник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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