Собянин: московские коммунальщики оказывают помощь в восстановлении Луганска

8 сентября Луганск отмечает день рождения – городу исполнилось 229 лет. От имени москвичей жителей Луганска поздравил Сергей Собянин и напомнил, что столица оказывает побратиму помощь и поддержку.

Так, московские специалисты восстанавливают и ремонтируют здания, сооружения и инженерную инфраструктуру, а также помогают готовить Луганск к зимнему и отопительному периоду. Например, с начала этого года они уже обновили и отремонтировали больше 22 километров сетей теплоснабжения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.