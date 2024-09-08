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08 сентября, 11:30

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Собянин: московские коммунальщики оказывают помощь в восстановлении Луганска

Собянин: московские коммунальщики оказывают помощь в восстановлении Луганска

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8 сентября Луганск отмечает день рождения – городу исполнилось 229 лет. От имени москвичей жителей Луганска поздравил Сергей Собянин и напомнил, что столица оказывает побратиму помощь и поддержку.

Так, московские специалисты восстанавливают и ремонтируют здания, сооружения и инженерную инфраструктуру, а также помогают готовить Луганск к зимнему и отопительному периоду. Например, с начала этого года они уже обновили и отремонтировали больше 22 километров сетей теплоснабжения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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