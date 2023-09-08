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08 сентября, 14:30

Общество

Новости часа: Собянин заявил об окончании I этапа программы реконструкции поликлиник

Новости часа: Собянин заявил об окончании I этапа программы реконструкции поликлиник

Собянин объявил о завершении первого этапа реконструкции московских поликлиник

Собянин сообщил о завершении первого этапа реконструкции московских поликлиник

Собянин открыл финишный участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро

Новости часа: Собянин открыл финишный участок северной части Люблинско-Дмитровской линии

Новости часа: Собянин открыл участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро

Собянин открыл финишный участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро

Новости часа: Собянин открыл последние три станции Люблинско-Дмитровской линии метро

Собянин открыл последние три станции Люблинско-Дмитровской линии метро

Новости часа: Собянин рассказал, сколько человек получили жилье по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил о завершении первого этапа реконструкции московских поликлиник. До 2025 года реконструируют 140 медучреждений в рамках второго этапа, еще 10 – отстроят заново.

В Москве в выходные, 9–10 сентября, откроют семь новых выделенных полос. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Ночь на 9 сентября в Москве может стать одной из самых холодных после лета. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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