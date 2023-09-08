Собянин открыл финишный участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро

Сергей Собянин открыл еще три станции столичного метро. На Люблинско-Дмитровской линии появились новые названия – "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Они улучшат транспортную доступность для полумиллиона жителей столицы и области.

Как ожидается, станцией "Физтех" ежедневно будут пользоваться минимум 10 тысяч пассажиров. Кроме всей необходимой инфраструктуры, здесь есть специальные элементы в оформлении, которые отсылают к названию станции. Например, на алюминиевых стендах размещены портреты ученых и QR-код, где зашифрована их биография.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.