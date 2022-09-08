Департамент культуры подготовил много мероприятий ко Дню города – Собянин

14:30
Москва готовится отпраздновать свой юбилей. Департамент культуры подготовил много мероприятий на своих площадках и в парках. Об этом рассказал Сергей Собянин. В городе пройдут благотворительные и фэшн-фестивали, концерты, экскурсии. Всего – сотни интересных событий.
Например, фестиваль "Город: детали. Москва: в движении" пройдет на улицах Тверская, Моховая и Охотный ряд. Там проведут 250 мастер-классов. На четырех сценах выступят 70 музыкальных и театральных коллективов. А это 1 500 участников театрализованной программы. Будет четыре тематические зоны – "Водная артерия Москвы", "Транспортный каркас", "Модные индустрии города" и "Москва – Донбасс".
Фестивальных площадок у "Московских сезонов" будет 26 – в центре и округах. Там проведут 500 мастер-классов, запланировано 100 часов сценических программ, 120 кинопоказов и 90 шоу.
В День города по всей столице запустят праздничные фейерверки. Площадок будет 23. Старт планируется 10 сентября в 21:00. Будет более 30 тысяч залпов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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