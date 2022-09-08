Собянин рассказал об открытии на МКАД очередной реконструированной транспортной развязки

8 сентября открылась развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Теперь северо-восточный участок трассы должен поехать заметно быстрее. Там добавили три полосы, установили надземный переход и поставили шумозащитные экраны. Построили почти девять километров дорог, территорию возле трассы тоже привели в порядок – высадили десятки деревьев и сделали газоны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.