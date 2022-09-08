Собянин сообщил об открытии обновленной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе

В Москве открыли обновленную развязку на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Конструкция отличается от привычных развязок. Новая оборудована направленными съездами. Пропускная способность выше, а значит будет меньше пробок. И это почувствуют жители семи районов. Во время реконструкции построили две новые эстакады-съезды, а также обновили существующие. На пересечении с Осташковским шоссе МКАД расширили с 5 до 8 полос. И теперь потоки транспорта не будут пересекаться. Также на одну полосу шире стали Осташковское шоссе и Осташковская улица.

Комплексное обновление МКАД – одна из приоритетных задач, отметил мэр. С 2012 года обновили и построили уже 19 развязок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.