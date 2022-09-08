Собянин: три поликлиники открыты в разных округах Москвы после реконструкции

В Москве открыли еще три поликлиники после реконструкции. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В общей сложности, медицинскую помощь там будут получать более 60 тысяч москвичей. Заработали филиалы на 2-й Владимирской улице, в Шмитовском проезде и на Мосфильмовской.

Программа комплексной реконструкции поликлиник стартовала в Москве в 2019 году. Туда вошло 201 здание. Более 60 корпусов уже готовы, в остальных идут работы. Речь идет не просто о ремонте, здания перестраиваются полностью. Все новое – от коммуникаций до фасадов. Меняют планировку помещений, преображаются и территории поликлиник. Завершить программу планируют в 2023 году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.