Собянин заявил об ужесточение мер, применяемых к мигрантам за правонарушения

К мигрантам, нарушающи законодательство, будут применять строгие меры и впредь. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что для борьбы с хулиганством и нарушением миграционного законодательства существует всего один рецепт: "наказывать, высылать из страны и запрещать въезд".

Глава столицы также прокомментировал нехватку рабочих рук на стройках, объяснив, что проблема возникла не из-за того, что мигрантов стало меньше. По мнению Собянина, причина кроется в увеличении количества стройплощадок.

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