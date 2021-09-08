Собянин выразил соболезнования родным и близким Зиничева

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким главы МЧС Евгения Зиничева.

"Глубоко потрясен гибелью Евгения Зиничева. Настоящий друг, соратник, руководитель. Человек, который самоотверженно служил своей стране и погиб, спасая жизнь. Большая утрата", – написал мэр в своем микроблоге в Twitter.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске 8 сентября. Министр приехал в Дудинку, где совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части.

Зиничев стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним.