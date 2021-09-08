Все участки Троицкой линии метро планируется запустить в 2024 году – Собянин

Все участки Троицкой линии метро планируется запустить в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Ввод планируется в 2024 году. Вся эта линия состоит из нескольких участков, они одновременно должны запуститься", – сказал мэр во время осмотра хода строительства станции метро "Улица Генерала Тюленева".

Собянин отметил, что ввод этой станции позволит разгрузить на 20–25% центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро.

Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства города, длина Троицкой линии составит около 40 километров, на ней расположатся 17 станций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.