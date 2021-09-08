Собянин внес поправки об увеличении в 10 раз штрафов за нарушение тишины автомобилистами

Водителей и мотоциклистов, которые по ночам нарушают режим тишины – ездят без глушителя или слишком громко включают музыку, – будут штрафовать от 5 тысяч рублей и больше.

Сергей Собянин рассказал, что внес на рассмотрение Мосгордумы законопроект об ужесточении наказания за такие нарушения. Штраф предлагается увеличить в 10 раз, а также привязать к мощности автомобиля.

Так, владельцам спорткаров с мотором в 400 лошадиных сил придется заплатить уже около 10 тысяч рублей. А чтобы они не могли уйти от наказания, городские камеры оснастят шумомерами.

Любителей снимать глушители и вовсе могут лишать автомобилей. В случае выявления таких "переделок" предлагается отправлять транспортные средства на штраф-стоянки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.