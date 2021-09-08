Собянин внес поправки об усилении штрафов за нарушение тишины автомобилистами

Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время.

Мэр предложил запретить использовать в Москве машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время, а также в 10 раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами – с 500 до 5 000 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.