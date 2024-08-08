Новости часа: 5 пострадавших в Курской области проходят лечение в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пятеро пострадавших при обстрелах Курской области проходят лечение в больницах Москвы, рассказал Сергей Собянин.

Семь объектов железнодорожной инфраструктуры ввели в столице с начала года, это информация заммэра Владимира Ефимова.

Третий этап Кубка Москвы по историческому ралли перенесли с 10 на 25 августа, рассказали в московском департаменте транспорта.

