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Новости

Новости

08 августа, 22:30

Новости

Новости часа: 5 пострадавших в Курской области проходят лечение в Москве

Новости часа: 5 пострадавших в Курской области проходят лечение в Москве

Новости часа: в Курск направлены дополнительные медицинские бригады из Москвы

Новости часа: в Курск направлены дополнительные медицинские бригады из Москвы

Собянин: более 60 столичных НКО оказывают помощь бойцам СВО и их семьям

Новости часа: в Курск направлены дополнительные медицинские бригады из Москвы

Новости часа: пострадавших из Курской области лечат ведущие специалисты Москвы

Собянин: в московские клиники поступили пострадавшие из Курской области

Собянин назвал главные строительные проекты Москвы, завершенные в этом году

Собянин: в московские клиники поступили пострадавшие из Курской области

Собянин рассказал о результатах работы градостроительного комплекса в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пятеро пострадавших при обстрелах Курской области проходят лечение в больницах Москвы, рассказал Сергей Собянин.

Семь объектов железнодорожной инфраструктуры ввели в столице с начала года, это информация заммэра Владимира Ефимова.

Третий этап Кубка Москвы по историческому ралли перенесли с 10 на 25 августа, рассказали в московском департаменте транспорта.

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