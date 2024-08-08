Новости часа: в Курск направлены дополнительные медицинские бригады из Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва направила в Курск дополнительные медицинские бригады для оказания помощи пострадавшим, рассказал Сергей Собянин.

Автомобилистам стоит пересесть на городской транспорт из-за дождя. Это информация столичного Дептранса.

Назначены дополнительные поезда из Курска в Москву для обеспечения спроса на пассажирские перевозки, рассказали в МЖД.

