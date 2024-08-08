Новости часа: в Курск направлены дополнительные медицинские бригады из Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва направила в Курск дополнительные медицинские бригады для оказания помощи. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дополнительный поезд запустят из Курска в Москву для обеспечения спроса на пассажирские перевозки, заявили в МЖД.

На площадке инновационного кластера "Ломоносов" открылся форум молодежных СМИ "МедиаДвиж", сообщили организаторы.