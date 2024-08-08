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Новости

Новости

08 августа, 20:00

Новости

Новости часа: в Курск направлены дополнительные медицинские бригады из Москвы

Новости часа: в Курск направлены дополнительные медицинские бригады из Москвы

Собянин: более 60 столичных НКО оказывают помощь бойцам СВО и их семьям

Новости часа: в Курск направлены дополнительные медицинские бригады из Москвы

Новости часа: пострадавших из Курской области лечат ведущие специалисты Москвы

Собянин: в московские клиники поступили пострадавшие из Курской области

Собянин назвал главные строительные проекты Москвы, завершенные в этом году

Собянин: в московские клиники поступили пострадавшие из Курской области

Собянин рассказал о результатах работы градостроительного комплекса в этом году

Собянин: с начала года в Москве построено 12,3 км дорог

Собянин рассказал о результатах работы градостроительного комплекса в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва направила в Курск дополнительные медицинские бригады для оказания помощи. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дополнительный поезд запустят из Курска в Москву для обеспечения спроса на пассажирские перевозки, заявили в МЖД.

На площадке инновационного кластера "Ломоносов" открылся форум молодежных СМИ "МедиаДвиж", сообщили организаторы.

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