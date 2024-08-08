Новости часа: пострадавших из Курской области лечат ведущие специалисты Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пятеро пострадавших при обстрелах Курской области поступили в больницы Москвы. Их лечат ведущие столичные специалисты. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Центр "Профессии будущего" увеличил число оплачиваемых стажировок для выпускников, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

ЦОДД рекомендовал пересесть на метро из-за непогоды в городе.