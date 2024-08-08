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Новости

08 августа, 16:45

Новости

Новости часа: пострадавших из Курской области лечат ведущие специалисты Москвы

Новости часа: пострадавших из Курской области лечат ведущие специалисты Москвы

Собянин: в московские клиники поступили пострадавшие из Курской области

Собянин назвал главные строительные проекты Москвы, завершенные в этом году

Собянин: в московские клиники поступили пострадавшие из Курской области

Собянин рассказал о результатах работы градостроительного комплекса в этом году

Собянин: с начала года в Москве построено 12,3 км дорог

Собянин рассказал о результатах работы градостроительного комплекса в 2024 году

Собянин сообщил о создании в Москве кинокластера мирового уровня

Собянин: направляем московских врачей для оказания помощи в Курской области

Новости часа: модернизацию киностудии имени Горького планируется завершить в конце 2025

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пятеро пострадавших при обстрелах Курской области поступили в больницы Москвы. Их лечат ведущие столичные специалисты. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Центр "Профессии будущего" увеличил число оплачиваемых стажировок для выпускников, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

ЦОДД рекомендовал пересесть на метро из-за непогоды в городе.

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