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08 августа, 14:15

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Собянин рассказал о результатах работы градостроительного комплекса в этом году

Собянин рассказал о результатах работы градостроительного комплекса в этом году

Собянин: с начала года в Москве построено 12,3 км дорог

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В градостроительном комплексе подвели промежуточные итоги работы в 2024 году. О главных достижениях в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Так, с января по июль в Москве ввели в эксплуатацию более пяти миллионов квадратных метров недвижимости, включая более двух миллионов квадратных метров жилья. В числе основных задач было строительство домов по программе реновации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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