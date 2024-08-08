Собянин рассказал о результатах работы градостроительного комплекса в этом году

В градостроительном комплексе подвели промежуточные итоги работы в 2024 году. О главных достижениях в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Так, с января по июль в Москве ввели в эксплуатацию более пяти миллионов квадратных метров недвижимости, включая более двух миллионов квадратных метров жилья. В числе основных задач было строительство домов по программе реновации.

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