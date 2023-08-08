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Собянин сообщил о планах реализации масштабных инвестпроектов в ТиНАО

Собянин сообщил о планах реализации масштабных инвестпроектов в ТиНАО

Новости часа: более 50 железнодорожных путепроводов построили в Москве за 12 лет

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В ближайшие годы на территории ТиНАО реализуют ряд масштабных инвестиционных проектов. О планах московских властей рассказал Сергей Собянин.

В частности, в двух округах запустят логистический центр электронной коммерции, пищевой кластер, завод по выпуску технологического оборудования, промышленный технопарк и еще один индустриальный кластер в районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочная.

Также в планы входит строительство второй очереди технопарка "ТехноСпарк", где смогут трудоустроиться больше 500 человек. Всего в рамках программы по стимулированию создания рабочих мест в столице появится более 13 тысяч новых вакансий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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