Собянин рассказал о строительстве новой дороги между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе

Новая дорога появится на севере столицы. Шестиполосная трасса упростит жизнь многим водителям, так как она свяжет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе, которые на данный момент разделены путями МЦД-1. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, новая дорога в два раза уменьшит пробеги машин между двумя шоссе. Когда дорогу запустят и что еще изменится с ее открытием?

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