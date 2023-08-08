Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

Новости

Собянин рассказал о строительстве новой дороги между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе

Собянин рассказал о строительстве новой дороги между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе

Собянин рассказал, как в Москве идет замена дизельных автобусов на электробусы

Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на северо-востоке Москвы

Собянин: с начала года Москва оказала помощь свыше 2,5 тыс малых и средних предприятий

Собянин рассказал о самых популярных соцуслугах и сервисах на портале mos.ru

Новости часа: Собянин рассказал о новых сервисах на mos.ru

Собянин: с начала года Москва оказала помощь свыше 2,5 тыс малых и средних предприятий

Новости часа: более 19 млрд руб выделили на развитие малого и среднего бизнеса в Москве

Собянин: комплексная реставрация кинотеатра "Ударник" начнется в этом году

Новости часа: реставрация легендарного кинотеатра "Ударник" начнется в этом году

Шестиполосная трасса длиной около километра появится в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин. Как ожидается, дорога значительно упростит жизнь водителям столицы. Дорога свяжет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе, которые в настоящий момент разделены путями МЦД-1.

Чтобы попасть в соседний район, автомобилистам приходится делать большой круг. Когда дорогу запустят и что изменится с ее открытием – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортдорогивидеоСтанислав КуликНаталья Мезина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика