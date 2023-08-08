Собянин рассказал о строительстве новой дороги между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе

Шестиполосная трасса длиной около километра появится в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин. Как ожидается, дорога значительно упростит жизнь водителям столицы. Дорога свяжет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе, которые в настоящий момент разделены путями МЦД-1.

Чтобы попасть в соседний район, автомобилистам приходится делать большой круг. Когда дорогу запустят и что изменится с ее открытием – в эфире телеканала Москва 24.