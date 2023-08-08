Собянин рассказал, как в Москве идет замена дизельных автобусов на электробусы

Уже 1 184 электробуса работают в Москве. В этом году они вышли еще на 11 маршрутов на северо-западе города, где раньше работали дизельные автобусы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Всего электробусы обслуживают 90 маршрутов, включая восток и юго-восток столицы. Еще 23 маршрута планируют запустить до конца следующего года, это стало возможным благодаря открытию электробусного парка "Митино". Отмечается, что за пять лет электробусы перевезли более 340 миллионов человек

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