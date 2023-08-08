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Собянин рассказал, как в Москве идет замена дизельных автобусов на электробусы

Собянин рассказал, как в Москве идет замена дизельных автобусов на электробусы

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Уже 1 184 электробуса работают в Москве. В этом году они вышли еще на 11 маршрутов на северо-западе города, где раньше работали дизельные автобусы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Всего электробусы обслуживают 90 маршрутов, включая восток и юго-восток столицы. Еще 23 маршрута планируют запустить до конца следующего года, это стало возможным благодаря открытию электробусного парка "Митино". Отмечается, что за пять лет электробусы перевезли более 340 миллионов человек

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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