Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на северо-востоке Москвы

На территории школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых почти готов новый спорткомплекс с бассейном. О планах строительства социальных объектов на северо-востоке столицы рассказал в телеграмм-канале Сергей Собянин.



Кроме того, в Алексеевском районе появятся еще два бассейна, которые адаптируют для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Проект этого комплекса уже одобрили. В нем будет 25-метровый бассейн для взрослых и 6-метровый – для детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.