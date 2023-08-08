Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Город

Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на северо-востоке Москвы

Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на северо-востоке Москвы

Собянин: с начала года Москва оказала помощь свыше 2,5 тыс малых и средних предприятий

Собянин рассказал о самых популярных соцуслугах и сервисах на портале mos.ru

Новости часа: Собянин рассказал о новых сервисах на mos.ru

Собянин: с начала года Москва оказала помощь свыше 2,5 тыс малых и средних предприятий

Новости часа: более 19 млрд руб выделили на развитие малого и среднего бизнеса в Москве

Собянин: комплексная реставрация кинотеатра "Ударник" начнется в этом году

Новости часа: реставрация легендарного кинотеатра "Ударник" начнется в этом году

Собянин сообщил об увеличении в Москве производства детских игр и игрушек почти в 1,5 раза

Жители восьми районов САО начали переселяться по программе реновации – Собянин

На территории школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых почти готов новый спорткомплекс с бассейном. О планах строительства социальных объектов на северо-востоке столицы рассказал в телеграмм-канале Сергей Собянин.

Кроме того, в Алексеевском районе появятся еще два бассейна, которые адаптируют для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Проект этого комплекса уже одобрили. В нем будет 25-метровый бассейн для взрослых и 6-метровый – для детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика