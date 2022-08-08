Новости последнего часа: МСД продлят от Некрасовки до трассы М12

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский скоростной диаметр продлят от Некрасовки до трассы М12 в 2023 году, сообщил Сергей Собянин.

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Коми, заявили в МЧС.

Финляндия хочет ограничить транзитный туризм для россиян. Об этом сообщил МИД страны.